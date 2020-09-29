Подгорица, , 02:03 — REGNUM 28 сентября правительство Черногории решило открыть консульство в немецком городе Вайблингене. Также произошли кадровые изменения в правительстве Черногории. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Главой консульства провинции Баден-Вюртемберг станет почетный консул Черногории в Германии Владимир Бератович.

Касательно кадровых перестановок в правительстве Черногории, было сообщено, что Владимир Бератович был также освобожден от должности советника премьер-министра. Директором департамента азартных игр была назначена Милена Савович Баптиста, бывшая исполняющая обязанности главы этого управления. Генеральным директором Директората по доступу к рынку труда в Министерстве труда и социального обеспечения Черногории стал Эдина Дешич.