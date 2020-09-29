Оттава, 29 сентября 2020, 01:41 — REGNUM В Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия обратились адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу с просьбой проверить факты возможных злоупотреблений со стороны официальных лиц США, в результате которых их подзащитная была задержана на территории Канады. Об этом 28 сентября сообщает телеканал CTV.
Защитники финдиректора китайской компании утверждают, что власти США могли «неверно информировать» правоохранительные органы Канады о некоторых фактах, что в итоге привело к задержанию Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера и нарушениям закона об экстрадиции.
28 сентября началась первая часть слушаний по данному делу, которая, как ожидается, завершится 2 октября. О перспективе их продолжения пока не сообщается. Завершение судебного разбирательства предполагается весной 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, уступив давлению США, принял решение о «двойном» характере нарушений, якобы допущенных финансовым директором китайской высокотехнологичной компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
Читайте также: В Китае предъявили обвинения в шпионаже двум гражданам Канады
Читайте ранее в этом сюжете: Канада готовит выдачу финдиректора Huawei в США