Оттава, , 01:41 — REGNUM В Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия обратились адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу с просьбой проверить факты возможных злоупотреблений со стороны официальных лиц США, в результате которых их подзащитная была задержана на территории Канады. Об этом 28 сентября сообщает телеканал CTV.

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Защитники финдиректора китайской компании утверждают, что власти США могли «неверно информировать» правоохранительные органы Канады о некоторых фактах, что в итоге привело к задержанию Ваньчжоу в аэропорту Ванкувера и нарушениям закона об экстрадиции.

28 сентября началась первая часть слушаний по данному делу, которая, как ожидается, завершится 2 октября. О перспективе их продолжения пока не сообщается. Завершение судебного разбирательства предполагается весной 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, уступив давлению США, принял решение о «двойном» характере нарушений, якобы допущенных финансовым директором китайской высокотехнологичной компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

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