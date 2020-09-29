Подгорица, , 01:04 — REGNUM 28 сентября в Агентстве по борьбе с коррупцией заявили, что 29 сентября партии, участвовавшие в выборах в Черногории 30 августа, обязаны будут подготовить отчет о происхождении, размере и структуре собранных и потраченных средств из государственных и частных источников на свои избирательные кампании. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

В Агенстве по борьбе с коррупцией указали, что, в соответствии с законом о финансировании политических организаций и избирательных кампаний, политические субъекты обязаны в течение 30 дней с момента проведения выборов, то есть до 29 сентября, объявить финансовый отчет с сопроводительной документацией.

Данные отчеты должны быть представлены в электронной и печатной форме, что определено агентством. Они также должны быть опубликованы на веб-сайте этого органа.

Агентство, как было указано, на основе собранных данных о деятельности политических субъектов, в соответствии с ранее сформированной методологией контроля за финансированием политических субъектов, проведет ревизию представленных отчетов политических субъектов в течение установленного законом срока.