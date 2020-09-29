Могадишо, , 01:01 — REGNUM Элитные подразделения Национальной армии Сомали ликвидировали семерых боевиков из группировки «аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции на юге страны, сообщает пресс-служба сомалийских вооруженных сил.

«Наши подразделения ликвидировали семерых террористов и ранили еще нескольких в районе Лего», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что спецоперация началась 27 сентября. Военнослужащим удалось обнаружить группировки террористов и нанести по ним удар.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября произошла перестрелка на границе Сомали и Кении. Информации о жертвах в ходе перестрелки не поступало.

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