Сеул, , 00:57 — REGNUM Российские и южнокорейские дипломаты обсудят возможный визит президента России Владимира Путина в Южную Корею после нормализации эпидемиологической ситуации, заявил 28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству Yonhap.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«К обсуждению вопросов, связанных с возможным визитом президента Владимира Путина в Республику Корея, имеем в виду приступить по мере нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации», — сказал он.

По его словам, регулярный политический диалог ведётся между Москвой и Сеулом на регулярной основе, в том числе на высшем уровне, а ключевым событием в отношениях двух стран он назвал визит в Россию южнокорейского президента Мун Чжэ Ина 21−23 июня 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей возобновится с 1 октября.

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