Степанакерт, , 00:47 — REGNUM Минобороны Азербайджана 29 сентября опровергло заявление пресс-секретаря президента Нагорно-Карабахской республики (НКР) о сбитом самолёте на линии соприкосновения в Карабахе.

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«Все авиационные средства азербайджанской Армии в строю и находятся в рабочем состоянии», — сообщил журналистам начальник пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

Поступившие сообщения о потере самолёта ВВС Азербайджана он назвал ложью и дезинформацией.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что конфликт в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. После артобстрела населённых пунктов Арцаха обе стороны сообщили о потерях, в том числе и среди гражданского населения. Вечером 28 сентября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что азербайджанский самолёт якобы был сбит на участке города Мартуни в Карабахе.