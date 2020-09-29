Каракас, , 00:32 — REGNUM США вводят санкции против компании American International Services, занимающейся денежными переводами на Кубу, для отвлечения своих граждан от внутренних американских проблем. Об этом министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса 28 сентября заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

«Отчаявшееся полевое командование Госдепартамента США продолжает применять «санкции» для нападения на Кубу и её народ. Они считают, что это отвлечёт внимание общественности и американского народа. Выборы выигрываются с помощью руководства, а не с помощью подлости и запугивания», — написал Арреаса.

Ранее стало известно о введении США новых санкций в отношении Острова Свободы. В этот раз они были введены против занимающейся денежными переводами на Кубу компании American International Services. По мнению кубинских властей, эти санкции затрагивают кубинские семьи и вызваны только электоральными интересами властей США в преддверии президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Кубы Бруно Родригес в ходе выступления на XX встрече министров иностранных дел Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна заявил, что усиление санкционного давления со стороны США ставит помехи Кубе на пути борьбы с коронавирусом.

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