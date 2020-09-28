Анкара, , 23:21 — REGNUM Война между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха стала предметом переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и британского премьер-министра Бориса Джонсона 28 сентября.

Минобороны Армении

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В коммюнике, которое было опубликовано по итогам переговоров, сказано, что конфликт между Баку и Ереваном произошёл «в результате нападений Армении на Азербайджан».

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган ранее заявил, что Армения должна освободить «оккупированные» ею «территории Азербайджана», подразумевая при этом Нагорный Карабах.

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