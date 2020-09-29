Москва, , 16:53 — REGNUM Ситуацию с боевыми действиями между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе прокомментировали пользователи сети. Граждане выразили своё мнение 28 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие пользователи посчитали, что развивающийся конфликт обязательно скажется на отношениях Армении и Азербайджана к России. Позитивного исхода данного противостояния граждане не увидели.

«Обострение на границе скажется и на отношениях в России между армянами и азербайджанцами каждая сторона считает правой себя, сколько лет длится конфликт, а решения устроившее обе стороны найти не могут», — пишет пользователь под псевдонимом «СТАРИК ПОХАБЫЧ».

Часть людей напомнили, что пока конфликтующие государства находились под присмотром Российской Империи и Советского Союза, то подобной ситуации сложиться не могло. «Большой брат» помогал Армении и Азербайджану установить дружеские отношения.

«Раньше приходил папа и обоим говорил «цыц. Только оба перестали уважать папу, теперь посмотрим как оно выйдет», — пишет Алексей.

Отдельные граждане увидело, что источником противостояния являются различные политики, которые словно кукловоды используют войну в личных интересах. Пользователи призвали воинствующие стороны одуматься и понять, что кровь проливается за чужие деньги.

«Когда уже оба народа поймут, что эта война нужна, прежде всего, политикам для отмывания кучи денег», — пишет Гагик К.

Многие граждане выразили своё позитивное отношение к обеим конфликтующим странам. К примеру, некоторые вспомнили своё посещение Азербайджана и его доброжелательный народ.

«Люблю Баку, Азербайджан, прекрасный город, доброжелательные люди, не нужно войны, она разрушит всю красоту и доброту этих замечательных мест», — пишет Елена Р.

В целом большинство комментаторов призвали Армению и Азербайджан закончить боевые действия и сесть за стол переговоров. Люди переживают, ведь умирают граждане соседних России государств.

«Господи, что творится в мире! Ну почему не живётся людям тихо и мирно! Желаю России, Азербайджану, Армении, Китаю, Беларуси и всем-всем мира, добра, тепла, процветания и общения. Жизнь так быстротечна и сложна Давайте просто жить дружно!», — пишет Александра.

Напомним, утром 27 сентября стало известно, что на территории Нагорного Карабаха развязался вооружённый конфликт между войсками Азербайджана и Армении.