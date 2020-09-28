Ереван, 28 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Войну в Нагорном Карабахе обсудил 28 сентября Совбез Армении, сообщили в пресс-службе армянского премьер-министра.
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Глава армянского правительства Никол Пашинян сегодня, 28 сентября, провёл экстренное заседание Совбеза Армении, на котором обсуждалась возможность нанесения «соразмерного удара» по азербайджанским ВС.
Как сообщало ИА REGNUM, войска в Нагорном Карабахе ранее распространили информацию о сбитом азербайджанском самолёте.
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