Вильнюс, , 22:28 — REGNUM О необходимости введения санкций против белорусских властей заявили президенты Франции и Литвы Эммануэль Макрон и Гитанас Науседа 28 сентября на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

Эммануэль Макрон и Гитанас Науседа Lrp.lt

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Говоря о том, что выборы президента Белоруссии якобы прошли нечестно, а после выборов к несогласным с их итогами было применено насилие, Науседа заявил:

«Если диктатор не хочет отдать власть, с ним надо разговаривать языком санкций».

Со своей сторона Макрон подтвердил, что выступает за скорейшее введение санкций против белорусских властей, а также настоятельно предлагает своё «посредничество» между властью и оппозицией Белоруссии.

Макрон «Мы предложили, чтобы его осуществляла ОБСЕ, и Франция будет способствовать тому, чтобы это посредничество могло развиваться».

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон ранее заявил, что не признаёт Лукашенко президентом Белоруссии.

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