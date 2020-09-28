Дамаск, , 22:26 — REGNUM Боевики террористических группировок планируют осуществить провокации с применением отравляющих веществ в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил 28 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.

Химическая атака U.S. Navy

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о готовящейся боевиками незаконных вооруженных формирований очередной попытке организовать провокации с использованием отравляющих веществ в южной части Идлибской зоны деэскалации», — сообщил замначальника Центра.

По информации российских военных, террористы намерены инсценировать обстрелы населенных пунктов Бейтарун и Бдама якобы боеприпасами с отравляющими веществами, а затем обвинить правительственные силы Сирии в использовании химического оружия против мирных жителей.

«Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — добавил Гринкевич.

Кроме того, сообщил замначальника Центра, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

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