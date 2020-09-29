Париж, , 16:50 — REGNUM Анонсированная на 29 сентября встреча президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили соответствующие комментарии 28 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие граждане пришли к выводу, что подобная встреча не могла бы состояться с теми президентами Франции, которые были до Макрона. Пользователи считают, что это говорит о низком уровне Макрона, как политика.

«Ни один политик француз до Макрона не сделал бы такую глупость. Это говорит о том как мельчает Европа», — пишет Елена И.

Многие вспомнили недавнюю встречу канцлера германии Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным в клинике, где тот проходил курс лечения от якобы отравления боевым ядом «Новичок».

"Совсем сбрендили, кто такая Тихоновская и Навальнев, чтобы первое лицо страны с ними встречалось, ну может у Макрона сугубо личный интерес», — пишет пользователь «ИВАНОВНА».

Часть людей задалась вопросом о том, почему Макрона больше интересуют дела Белоруссии, нежели внутренние проблемы Франции. Некоторые пользователи решили поиронизировать и предположили, что президент Франции едет встречаться с Тихановской просто из-за скуки.

«У Макрона в собственном королевстве все хорошо, раз он от скуки лезет в дела другого государства?», — пишет пользователь Надежда.

Отдельные граждане припомнили недавние протесты жёлтых жилетов, которые проходили на территории Франции. Люди использовали саркастическую форму и переиначили частые лозунги, звучащие на протестах в Белоруссии, на новый лад.

«Макрон должен выполнить требования французских жёлтых жилетов. Макрон должен уйти с поста президента Франции, освободить всех политических заключённых во Франции. Живе Францерусь!», — написал пользователь под псевдонимом «Из Крестьян я, из Народа».

Нашлись и те, кто вспомнил недавнюю фразу президента Белоруссии Александра Лукашенко, который порекомендовал Макрону обратить внимание на внутренние дела Франции и не давать советы по поводу того, уходить Лукашенко в отставку или нет.

«Макрону же все Лукашенко объяснил, что ему неймется. Пусть своими желтыми жилетами занимается», — пишет Анастасия А.

Напомним, 28 сентября агентство France-Presse сообщило о готовящейся на 29 сентября встрече президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской на территории Литвы.