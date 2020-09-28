Лондон, , 22:13 — REGNUM Британский телеканал Channel 4 обнародовал масштабное расследование, согласно которому победа президента США Дональда Трампа в 2016 году была обеспечена огромным массивом данных миллионов американских граждан, на которых направлялась таргетированная реклама в Facebook.

Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно репортажу, показанному 28 сентября, использованная избирательным штабом Трампа база данных «содержит подробную информацию о почти 200 миллионах американцев… более чем 5000 файлов, которые вместе содержат почти 5 терабайт данных».

«Это одна из самых крупных утечек в истории» , — заявляют авторы расследования Джоб Рабкин, Гай Баснет, Эд Хоукер, Джанет Истхэм и Хайди Петт.

Весь массив был поделен специалистами на восемь категорий, на которые была направлена по разному адаптированная информация путем таргетированной рекламы в Facebook.

«Штаб Трампа потратил £44 млн (около $56,5 млн — прим. ИА REGNUM) только на рекламу в Facebook в течение 2016 года, разместив почти шесть миллионов разных версий целевых сообщений» .

Самое большое негодование телеканала вызывает то, что примерно 3,5 миллиона чернокожих американцев были таргетированы для «сдерживания» — им предназначались посты, снижающие желание прийти на выборы.

«Кампания была нацелена на чернокожих избирателей с помощью негативной рекламы… Это видеоролики, в которых Хиллари Клинтон называет чернокожую молодежь «суперхищниками», и которые в октябре 2016 года транслировались по телевидению 402 раза и получили миллионы просмотров на Facebook» .

Однако, как признают авторы, доказать злоупотребления сложно. Многие из рекламных объявлений были «так называемыми «темными постами», которые могли исчезнуть из лент получателей, как только за них перестали платить».

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