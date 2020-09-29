29 сентября 2020 | Время чтения 3 мин

Глава Северного командования вооружённых сил США генерал Терренс О'Шонесси: «Российский ракетный комплекс «Авангард» способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине территории США через 15 минут после запуска».

Владимир Васильев, , 01:00 — REGNUM В авторитетном американском журнале The National Interest 18 сентября 2020 года была опубликована статья под названием «Является ли российская гиперзвуковая МБР «Авангард» серьезной угрозой?».

Ракетный комплекс «Авангард» Иван Шилов © ИА REGNUM

Её автор Питер Сучиу пишет, что планирующий гиперзвуковой боевой блок ракетного комплекса «Авангард» может двигаться со скоростью, в двадцать семь раз превышающей скорость звука, и его способность маневрировать может сделать почти нереальным правильное предсказание его траектории. Это обеспечивает возможность избежать перехвата боевого блока средствами ПВО и ПРО.

В статье отмечается, что «Авангард» является лишь одним из компонентов большого российского арсенала такого оружия, включающего 528 межконтинентальных баллистических ракет наземного и подводного базирования, а также ядерное оружие на бомбардировщиках. Питер Сучиу также констатирует, что «американская противоракетная оборона сосредоточена только на перехвате нескольких МБР, запущенных небольшой державой, такой как Северная Корея».

«Авангард» — это комплекс шахтного базирования. Если говорить о его общем устройстве, то он состоит из двух частей: баллистической ракеты УР-100Н УТТХ как носителя и одного планирующего гиперзвукового боевого блока в ядерном оснащении. Два ракетных комплекса «Авангард» уже поставлены на боевое дежурство в 10 часов 27 декабря 2019 года.

Постановка на боевое дежурство «Авангардов» запланирована и на 2020 год. Единственно, открыто не сообщалось их точное количество. Министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства 24 декабря 2019 года, перечисляя стратегические задачи армии и флота на 2020 год, сказал, что в стратегических ядерных силах необходимо поставить в РВСН на боевое дежурство 22 пусковые установки с ракетами «Ярс» и «Авангард».

Ракетный комплекс «Авангард» Минобороны России

К 2027 году Россия планирует развернуть два полка, оснащённых ракетными комплексами «Авангард». По штатной численности в каждом полку будет по шесть таких систем, итого — двенадцать.

Следует заметить, что президент России Владимир Путин по результатам заключительных испытаний ракетного комплекса «Авангард» в декабре 2018 года заявил о появлении в стране нового вида межконтинентального стратегического оружия. Попробуем расшифровать эту фразу с точки зрения стратегического ядерного сдерживания.

Общеизвестно, если сдерживание не имело успеха, то стратегическое ядерное оружие выполняет функцию возмездия, и работает следующий постулат: «выстреливший первым, умирает вторым».

Естественно, что в случае применения Соединёнными Штатами ядерного оружия по территории Российской Федерации, наша страна наносит ответно-встречный ядерный удар. С учётом некоторой разницы по времени старта ракет получается, что наши боевые блоки МБР достигают континентальной территории США несколько позже, чем боевые блоки американских МБР достигают нашей территории.

Однако с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса «Авангард», обладающего уникальными боевыми характеристиками, ситуация меняется кардинально. Теперь постулат «выстреливший первым, умирает вторым» уже не работает.

Терренс О'Шонесси

По словам главы Северного командования вооружённых сил США генерала Терренса О'Шонесси, российский ракетный комплекс «Авангард» способен обойти американскую ПРО и нанести удар в глубине территории США через 15 минут после запуска.

Таким образом, с появлением на вооружении России ракетного комплекса «Авангард» с планирующим гиперзвуковым боевым блоком ситуация для Соединённых Штатов резко изменилась — «выстреливший первым (США), теперь и умирает первым».

В сентябре 2020 года стало известно о заключении ВВС США с компанией Northrup Grumman контракта на сумму 13,3 миллиарда долларов на проектирование, разработку и производство новой межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования. Ранее сообщалось, что она будет оснащаться несколькими гиперзвуковыми боевыми блоками в ядерном оснащении.

Создание новой американской МБР запланировано к 2029 году. Это означает, что в ближайшие 8−10 лет Соединённые Штаты не смогут ничего противопоставить российскому «Авангарду».