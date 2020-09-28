Париж, , 22:29 — REGNUM В ходе пресс-конференции в рамках визита в Литву президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «не обязан комментировать» атаку недалеко от бывшей редакции журнала Charlie Hebdo, 2 сентября вновь опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Agence France-Presse.

«Президент Республики обязан не комментировать, но действовать», — заявил Макрон. «Не стоит судить об ответственности президента по его публикациям в Твиттере», — добавил глава государства и подчеркнул, что в первые же часы после атаки связался с семьями пострадавших. «Все остальное должно делать правительство», — резюмировал президент.

Напомним, ранее 28 сентября Макрон заявил, что «террористическая угроза все еще сохраняется в нашей стране» и что он готов «пересмотреть некоторые антитеррористические меры», ранее предпринятые государством.

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