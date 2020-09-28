Бишкек, , 21:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков утвердил Государственную стратегию по противодействию коррупции и ликвидации ее причин на 2021 — 2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства сегодня, 28 сентября.

Сооронбай Жээнбеков President.kg

Также в указе президента говорится о том, что правительству и антикоррупционным ведомствам поручено разработать и принять нормативные правовые акты, направленные на реализацию стратегии.

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Помимо этого Жээнбеков рекомендует правительству, Верховному суду, генеральной прокуратуре и органам местного самоуправления в двухнедельный срок разработать детализированные планы мероприятий по противодействию коррупции в краткосрочный и среднесрочный периоды.

Мониторингом и координацией выполнения антикоррупционных планов также должно будет заниматься правительство.

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