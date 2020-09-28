Москва, , 21:55 — REGNUM Решение руководства социальной сети Twitter скрыть из поиска аккаунт информационного агентства РИА Новости вызвал критику со стороны пользователей Интернета. Свои комментарии граждане оставили 28 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Часть людей решила указать на политику российского государства, которое пытается выстроить дружеские отношения с представителями глобалистской власти. Граждане назвали такое поведение либеральным и призвали его изменить.

«Что еще нужно нашей, по факту, либеральной и заискивающей перед глобалистами власти, чтобы, наконец, начать адекватно отвечать?» — пишет Славник.

Другие пользователи указали на двуличность стран Запада в отношении цензуры и демократии. Люди считают, что социальные сети, которыми владеют резиденты США намеренно «затыкают рот» агентствам с альтернативной точкой зрения.

«Вот она демократия. Двуличные американские соцсети. И так во всем», — пишет пользователь СириусСан.

Отдельные пользователи упрекнули власть России в бездействии. Гражданам не нравится, что социальная сеть, приводящая в действие цензуру в отношении российского агентства, до сих пор работает на территории страны.

«Да, и при этом твиттер свободно работает в России! Они действуют, а интересах США, а наши ничего не могут сделать! Главные новостные каналы блокируют и ничего», — пишет NHSaleh.

Нашлись и те, кто заявил, что необходимо избегать подобных соцсетей, а пользоваться теми, где не проводится политика антироссийской цензуры.

«Не имею аккаунтов ни в твиттере, ни в фейсбуке, ни в, простименябох, в инстаграмме — как я жив до сих пор? Инфоголод утоляю в телеге, как по работе, так и новостной… А по РИА и прочим забаненным на ютубах, твитерах и прочих сетевых помойках, всё просто — пока мы не перестанем реагировать «глубокой озабоченностью», эти соросовские рупоры будут наглеть дальше», — пишет Антон СПб.

Напомним, 28 сентября стало известно, что социальная сеть Twitter ограничила возможность поиска аккаунта российского агентства РИА Новости.