Бишкек, , 21:46 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе рабочего визита в Сочи поздравил президента России Владимира Путина с регистрацией первой в мире вакцины против коронавируса, передает пресс-служба главы государства.

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»Этот день ждало всё человечество. Мы были очень рады. Надеемся, что российская вакцина будет доступна нашим гражданам», — подчеркнул киргизстанский лидер.

Также глава Киргизии поблагодарил российские власти за то, что Евразийский фонд стабилизации и развития выделил республике рекордный льготный кредит в размере $100 млн (7,68 млрд рублей).

«Это очень весомая поддержка для нашей экономики. И «Газпром», и Российско-Киргизский фонд вносят свой вклад в развитие малого и среднего бизнеса», — резюмировал Жээнбеков.

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