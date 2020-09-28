Кишинёв, , 21:42 — REGNUM О восстановлении авиасообщения между Россией и Молдавией попросил 28 сентября российского президента Владимира Путина его молдавский коллега Игорь Додон.

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Просьба прозвучала в ходе переговоров в видеоформате. Об этом по окончании видеовстречи Додон написал в Facebook. Молдавский президент сообщил, что попросил Путина разрешить студентам, обучающимся в России, прибыть к месту учёбы.

Додон «В этом же контексте попросил президента РФ рассмотреть возможность возобновления авиационного и железнодорожного сообщения между нашими странами».

Напомним, российско-молдавская граница была закрыта из-за пандемии коронавируса в середине марта. Также неделю назад Россия закрыла программу вывозных рейсов.

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