Москва, , 21:53 — REGNUM Мнение телеведущего Владимира Познера по поводу того, что критика стран Запада в отношении российской вакцины от коронавируса является «идиотством», вызвало реакцию со стороны пользователей сети.

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Многие пользователи выразили несогласие с мнением Познера. Граждане усомнились в эффективности лекарств российского производства, которые попали в аптеки страны.

«Ну давайте включим логику. В аптеки страны выбросили два аналога японского «лекарства» за 12 тысяч рублей от ковид. Таблетки не имеют клинически подтверждённого положительного эффекта профилактики данного заболевания. Читая статистику и смотря на процент заболел-выздоровел большинство переносит корону как сезонный грипп. Под это можно спокойно делать «вакцину» в любом сарае», — пишет Сергей В.

Часть людей выразила обеспокоенность по поводу недостаточного количества исследований новой отечественной вакцины. Пользователи не доверяют тому, что вакцина безопасна.

«На Западе никто и нигде не писал что вакцина плохая потому что она российская. Там писали и пишут что вакцина не прошла все этапы исследований и поэтому надежность и безопасность ее вызывает сомнения», — пишет Арсений Б.

Другие граждане выразили иное мнение. По их видению, не стоит вообще обращать внимание на позицию стран Запада. Более того, когда российская вакцина успешно покажет себя в России, то её стоит направить и на Запад.

«Почему нас вообще должна волновать позиция Запада??? К чему эти разговоры? Вакцина разрабатывалась, в первую очередь, для граждан России, и очень хочется надеяться, что они её скоро увидят. Когда внутренние потребности страны в вакцине будут удовлетворены, тогда можно предложить вакцину Западу. Доверять нашей вакцине или нет — их проблемы», — пишет пользователь под псевдонимом uid-rbgglwks.

Нашлись и те, кто припомнили Познеру те слова, которые он говорил о России ранее. Имеется в виду, что многолетняя позиция Познера внесла немалый вклад в негативное отношение стран Запада по отношению к России.

«Сам Познер немало приложил усилий, чтобы нашу страну коллективный Запад воспринимали именно так .Так что ПОЗдНо лить сладкую патоку, все отравлено», — написала Наталия П.

Напомним, 28 сентября журналист и телеведущий Владимир Познер назвал «идиотством» позицию стран Запада в отношении российской вакцины против коронавируса.