Вашингтон, , 21:30 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа считает, что публикация The New York Times о якобы неуплаченных Трампом налогах является кампанией в поддержку Джо Байдена и приурочена к предстоящим дебатам между двумя кандидатами на президентский пост.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила 28 сентября в эфире Fox News, что издание повторяет пропагандистский ход, который демократы уже использовали против Трампа в ходе прошлых президентских выборов.

«Они действовали по этому сценарию в 2016 году, и американский народ тогда отверг это» , — отметила представитель администрации Трампа.

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