Ереван, 28 сентября 2020, 21:23 — REGNUM Армия обороны Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) сбила самолет ВВС Азербайджана, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента республики Ваграм Погосян.
Об этом Погосян сообщил в эфире Общественного телевидения Армении.
«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», — сказал Погосян.
Каких-либо подробностей или тип сбитого самолёта он при этом не сообщил.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее минобороны Армении и военные Нагорно-Карабахской Республики заявляли об уничтожении 36 азербайджанских беспилотных летательных аппаратов.
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