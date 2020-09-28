Москва, 28 сентября 2020, 21:18 — REGNUM Обвинения в мошенничестве предъявлены депутату Заксобрания Иркутской области Андрею Левченко, сообщила 28 сентября журналистам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По словам Петренко, Левченко обвиняется по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу».
Петренко

Напомним, задержанный утром 28 сентября Левченко этапирован в Москву. Позднее в квартире его отца — бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко — прошли обыски, его допросили в СКР.

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