История вопроса

28 сентября 2020 года был задержан депутат парламента Иркутской области, сын экс-губернатора Сергея Левченко - Андрей. По месту его жительства и работы прошли обыски. Андрей Левченко, как и задержанный ранее директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк, подозревается в мошенничестве. По версии следствия, организованная преступная группа необоснованно завысила стоимость лифтового оборудования и объёмы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, а от действий злоумышленников пострадали жители десятков многоквартирных домов в Ангарске, Усть-Илимске и Усолье-Сибирском.