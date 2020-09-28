Нью-Йорк, США, , 21:02 — REGNUM ООН не может подтвердить или опровергнуть сообщения СМИ о вмешательстве Турции в военный конфликт в Нагорном Карабахе, заявил 28 сентября на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«У нас нет информации относительно достоверности этих и многих других заявлений, — сказал Дюжаррик, отвечая на соответствующий вопрос. — У нас нет средств, чтобы это проверить».

При этом официальный представитель Генсека ООН призвал допустить в зону конфликта мониторинговую миссию ОБСЕ.

«Один из важных шагов заключается в том, чтобы вернуть наблюдателей ОБСЕ «на землю», — пояснил Дюжаррик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Армении выступил с утверждением, что на стороне Азербайджана в Нагорном Карабахе «воюют турецкие инструкторы». Кроме того, было заявлено о вербовке Анкарой наемников «в некоторых странах Ближнего Востока». По мнению ряда СМИ, речь идёт о переброске в Карабах боевиков из Сирии и Ливии.

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