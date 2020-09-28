Москва, , 20:48 — REGNUM Развитием дорог, ведущих к Черноморскому побережью России, поручил заняться правительству президент страны Владимир Путин 28 сентября на заседании президиума Госсовета.

Путин «Прошу правительство проработать вопрос реконструкции автомобильных трасс и железных дорог, которые ведут к Черноморскому побережью России».

Глава государства заявил, что, учитывая эти изменения, нужно внести коррективы в планы дорожного строительства и развития транспортной инфраструктуры.

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Президент добавил, что до Сочи и до Ялты дорога из столицы «занимает около суток или более».

Путин «А что же говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера страны или с Урала? Там гораздо больше времени требуется».

Эту проблему надо решать, сделав все необходимое, «чтобы автомобильное или даже железнодорожное сообщение для пассажиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ ранее заявил, что необходимо в 2021 г. добиться положительных результатов по каждому из российских нацпроектов.

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