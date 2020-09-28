Ереван, , 20:40 — REGNUM Вооруженные силы Азербайджана начали новую крупную наступательную операцию в долине реки Аракс и на участке Матагис-Талыш в Карабахе, сообщает 28 сентября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

«Армия обороны Арцаха успешно противостоит всем нападениям и атакам, нанося значительные потери личному составу и технике противника», — заявил Ованнисян.

По его словам, на данный момент уничтожены 22 танка и 10 единиц другой бронетехники Азербайджана.

«Ликвидированы свыше 370 военных. У них большое количество раненых. Согласно полученной информации, число раненых, чье состояние оценивается как средней тяжести, составляет 35%», — рассказал представитель Минобороны Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 сентября в Карабахе продолжаются масштабные бои с интенсивным применением артиллерии, бронетехники и беспилотников.

На данный момент бои продолжаются. По последним данным в Армии обороны Арцаха (Нагорного Карабаха) погибли 48 военнослужащих и двое мирных жителей.

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