Москва, , 20:47 — REGNUM Новость про расширенный санкционный список ЕС против компаний и граждан России, которые участвовали в строительстве Крымского моста, вызвала бурное обсуждение среди пользователей интернета. Свои комментарии граждане оставили 28 сентября в сервисе Яндекс.Новости.

Часть людей отреагировала на событие в саркастической форме. К примеру, граждане припомнили странам Запада бомбардировки Югославии в 1999 году.

«Западная демократия: Строительство мостов — это тирания и нарушение прав граждан ! Демократические Бомбардировки мирных городов Югославии — это хорошо и правильно», — пишет пользователь «Константин».

Некоторые пользователи посчитали, что ЕС рассержен за то, что после возвращения Крыма в состав Российской Федерации полуостров стал развиваться, а его жизнь его жителей улучшаться.

«Граждане Крыма выразили свою свободную волю и проголосовали за присоединение к России. Европа никак не может смириться с таким решением граждан. Видимо им не выносимо видеть как развивается, улучшается жизнь людей в республике и сама республика Крым, инфраструктура, туризм», — пишет Рома С.

Другие граждане считают, что страны Запада уже заранее имеют в карманах санкционные списки. Сложность заключается в том, что тяжело найти достойный повод, чтобы их применить.

«Что тут скажешь — вводить список санкций против России по любому вопросу, стало делом привычным. Чуть что — санкции готовы. На сей раз двух человек и четырех юрлиц в санкционный список за участие в строительстве Крымского моста. Все прекрасно знают, что Крым присоединён к России по правовой процедуре голосования с соблюдением международного законодательства и в результате свободного волеизъявления граждан. Жители Крыма провели референдум и выразили свою волю. Всё», — пишет Константин Р.

Отдельные пользователи призвали российские власти ввести ответные санкции против Европы. К примеру, предлагается ввести ограничение на инвестиции в западные структуры от резидентов России.

«Правительству России необходимо экономическими методами, введение налога по ставке не менее 65%, ограничить инвестиции российских компаний, индивидуальных инвесторов из России на акции иностранных эмитентов и облигации государств, принявших эти санкции. Если компания или государство инвестирует в Россию, включаю инвестиции в Крыму, то добро пожаловать и налогообложение в обычном порядке», — Александр М.

Напомним, 28 сентября стало известно, что в ЕС согласовали расширенный список санкций в отношении двух граждан России и четырёх компаний, которые принимали участие в возведении Крымского моста.