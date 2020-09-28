Степанакерт, , 20:26 — REGNUM С начала боёв на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе подразделения Армии обороны Арцаха потеряли 48 человек убитыми и более 200 ранеными, сообщил 28 сентября заместитель министра обороны Нагорно-Карабахской Республики Артур Саркисян.

«По предварительным данным, подразделения Армии обороны Арцаха (армянское название Карабаха) потеряли 48 человек. Свыше 200 ранены», — сказал Саркисян на брифинге, трансляция которого проходила на странице в Facebook.

По его словам, интенсивность и высокая динамика боёв на линии соприкосновения не снижаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее данные о потерях опубликовало минобороны Армении. По данным Еревана, погибли 59 военнослужащих и двое гражданских.

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