Париж, , 20:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на администрацию французского лидера.

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По информации агентства, встреча состоится утром во вторник, 29 сентября, в Вильнюсе, где президент Франции будет находиться с официальным визитом.

Напомним, ранее сегодня Тихановская в интервью AFP назвала Макрона одним из сильнейших лидеров в Европе и мире, высказав мнение, что он мог бы стать посредником в урегулировании политического кризиса в Белоруссии и привлечь к диалогу президента России Владимира Путина.

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