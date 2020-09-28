Москва, , 20:18 — REGNUM Мнение регионов необходимо учитывать, принимая стратегические для страны решения, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

Российская Федерация Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин «В такой большой, сложной, многоликой и многонациональной стране, как Россия, принимать стратегические решения без опоры на мнение регионов, без глубокого понимания их специфики, без обратной реакции невозможно».

Глава государства отметил, что и в Российской империи была определённая гибкость, учитывающая специфику территорий при принятии решений.

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Российский президент добавил, что статус Госсовета закреплён в поправках к Конституции. Это должно хорошо отразиться на работе всех уровней власти, дать новый толчок и для решения текущих задач, и, одновременно, для реализации планов.

Напомним, заседание президиума Госсовета под председательством Путина проходит в видеоформате.

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