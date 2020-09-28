Москва, , 20:46 — REGNUM Подтверждение со стороны правительства ФРГ встречи канцлера Ангелы Меркель с блогером Алексеем Навальным вызвало обсуждение среди пользователей сети. Свои комментарии граждане оставили 28 сентября в сервисе «Яндекс.Новости».

Изначально о данной встрече ходили лишь слухи. Теперь же данное событие получило официальное подтверждение. Вот только интернет-пользователей смутил тот факт, что изначально встреча состоялась тайно.

«Солидарность принято выражать явно и громко. Тайно делаются дела или стыдные, или не совсем законные», — пишет Татьяна С.

Для многих встреча, которая проходила без широкой огласки, указала на заинтересованность немецких властей в деле с якобы отравлением Навального. Кроме того, такая встреча, по мнению некоторых, не могла бы произойти, будь Навальный действительно отравлен боевым ядом «Новичок».

"Интерееесно, что это за тайный визит? Если это правда и такой визит действительно был (Алексей Навальный впрочем не отрицает этого), это говорит о заинтересованности немецких властей в выздоровлении Навального. А еще это говорит о том, что об отравлении Новичком не может быть и речи! Иначе встречаться было бы опасно. Российские специалисты постоянно требуют результаты обследований Навального или хотя бы их публикации. А в ответ-тишина!» — пишет Елена П.

Часть людей припомнила обстоятельства во время «отравления» блогера. Граждан смутил ряд странностей, которые, как они считают, являются доказательством подстроенной провокации, направленной против российского государства.

«Странные дела творятся в нашей стране: человек выехал из номера гостиницы, но в номере никто не начал проводить уборку и ключ от номера, где проживал Навальный почему-то оказался у его однопартийцев (хотя все знают, что ключ сдается при выезде из номера). Получается, что его однопартийцы ждали сигнала и как только получили его зашли в номер, взяли там, что им надо (практически провели обыск и уничтожение улик) и переправили третьим лицам», — пишет пользователь «леонова».

К такому же выводу пришли и те пользователи, которые считают, что отказ предоставлять какие-либо доказательства использования против Навального боевого яда говорит о намеренном вранье со стороны Германии.

«Удивительным остаётся тот факт, что западные страны не пытаются пойти на диалог с российским правительством и предоставить доказательства отравления! Всё это напоминает хорошо продуманный сценарий, в котором нашу сторону в очередной раз хотят выставить виновницей несовершённого преступления», — пишет Ден Б.

Напомним, 28 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что Ангела Меркель встретилась с блогером Алексеем Навальным в клинике Charite.