Рим, , 19:45 — REGNUM Информация о том, что правительство Италии не успеет вовремя подготовить проекты, необходимые для получения средств «коронавирусных» фондов ЕС, не соответствует действительности, заявил в понедельник, 28 сентября, премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Все документы будут готовы в срок, в числе приоритетов правительства Италии будет и сельское хозяйство, сказал Конте в своем выступлении на ассамблее бизнес-ассоциации агропромышленников.

Бюджет и компании Италии могут рассчитывать на получение из фондов и бюджета ЕС около 200 млрд евро, в основном — кредитных средств.