Москва, , 19:45 — REGNUM Все целевые цифры по нацпроектам должны быть доведены до регионов в сжатые сроки, заявил 28 сентября президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета РФ.

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Глава государства отметил, что уже в будущем году должен быть получен качественный результат по каждому нацпроекту. Не должно быть такого, что за сложные проекты откладываются на более поздний срок.

Российский президент также сказал, что регионам нужно дать возможность использовать выделяемые на нацпроекты средства, регионы должны успевать маневрировать.

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