Подгорица, , 20:06 — REGNUM 28 сентября по случаю Международного дня боснийцев в Боснийской партии Черногории заявили, что сегодняшняя дата — крупнейший национальный праздник для боснийцев в Черногории и во всех государств, которые они населяют. В партии также добавили, что поддерживают Черногорию в её стремлении вступить в европейские и евроатлантические институты. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

«Боснийский народ Черногории внес бескорыстный вклад в идею свободной Черногории, на основе которой была создана многоэтническая и многокультурная Черногория. Несмотря на все проблемы и вызовы прошлого, боснийцы смогли сохранить свою идентичность, язык, культуру и традиции», — говорится в поздравлении Боснийской партии.

В партии также отметили, что, будучи законным представителем боснийской нации в Черногории вместе со своими партнерами, их действия в значительной степени способствовали тому, что боснийцы сегодня являются конституционным народом, и что боснийский язык имеет статус официального.

«Наше обязательство — защищать наш общий дом, Черногорию и принимать правильные решения, которые откроют нам пути стабильности, экономического развития и прогресса нашей страны. Мы выступаем за закрепление евроатлантических и европейских ценностей в Черногории», — подчеркнули в партии.