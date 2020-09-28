Москва, , 19:29 — REGNUM О росте индекса распространения коронавируной инфекции в Москве в течение трёх последних недель сообщили 28 сентября в Роспотребнадзоре.

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Показатель увеличился, по данным ведомства, в три раза — до 1,33.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве у четверти жителей, по данным Роспотребнадзора, уже есть антитела к коронавирусной инфекции.

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