Москва, , 00:02 — REGNUM Сегодня, 29 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, запрещающий перевоз немаркированных сигарет крупными партиями физическими лицами, сообщает ИА REGNUM.

Вводится запрет на перемещение физическими лицами по территории Российской Федерации немаркированной табачной продукции в количестве более 600 сигарет, или 150 сигар (сигарилл), или 750 г. табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 750 г. на одного человека.

Вместе с тем сейчас для личного пользования на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут ввозиться 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одно физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста.

В то же время комитет Госдумы по охране здоровья отмечает, что потребуется уточнение в отношении маркировки, при отсутствии которой табачная продукция считается «немаркированной» (маркировка средствами идентификации, акцизными марками, маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств — членов ЕАЭС).