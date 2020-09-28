Белград, , 19:27 — REGNUM Новое правительство Сербии может быть сформировано в середине октябре. Об этом заявила премьер-министр страны Ана Брнабич 28 сентября.

«По моим ожиданиям, следующая неделя будет решающей для формирования нового правительства — президент в стране, он не планирует встречи за границей», — сказала Брнабич в эфире телеканала «Пинк».

По словам премьер-министра, президент Сербии Александр Вучич на следующей неделе проведет переговоры со всеми парламентскими партиями, и после этого, примерно в середине октября, будет сформировано новое правительство.

Напомним, что парламентские выборы в Сербии прошли 21 июня. По их итогам в парламент прошли всего лишь три партии, не считая объединений национальных меньшинств, которым гарантировано определенное количество мест по квоте. Большинство оппозиционных партий бойкотировало парламентские выборы.

Наибольшее число мандатов получила правящая Сербская прогрессивная партия, на втором месте Социалистическая партия Сербии, на третьем — партия СПАС. Предусмотренный законом срок формирования правительства — до 5 ноября.