Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 29 сентября, Госдума в первом чтении обсудит законопроект, распространяющий ипотечные каникулы на самозанятых, сообщает ИА REGNUM.

Сейчас банки отказываются предоставлять «ипотечные каникулы» заемщикам, не имеющим возможности предоставить в качестве подтверждения снижения своего дохода справку 2-НДФЛ в связи с действующим налоговым регулированием.

Законопроект устанавливает, что в случае, если заемщик является предпринимателем или лицом, в отношении которого применяются специальные налоговые режимы, факт снижения дохода может быть подтвержден иными документами на усмотрение кредитора.