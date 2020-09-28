Иркутск, 28 сентября 2020, 19:10 — REGNUM О задержании бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале политолог Борис Кагарлицкий.
По его данным, задержана также жена Левченко. Это произошло в иркутском аэропорту 28 сентября. В доме Левченко прошли обыски.
По данным Кагарлицкого, у Левченко изъяли телефон и пока не вернули. Он добавил, что Левченко записывает видеообращение, которое выйдет в свет завтра, 29 сентября.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание Левченко произошло после того, как утром задержали его сына Андрея Левченко — депутата Законодательного собрания Иркутской области. Андрей Левченко арестован, его везут в Москву.
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