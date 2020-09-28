Иркутск, , 19:10 — REGNUM О задержании бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко сообщил 28 сентября в своем телеграм-канале политолог Борис Кагарлицкий.

По его данным, задержана также жена Левченко. Это произошло в иркутском аэропорту 28 сентября. В доме Левченко прошли обыски.

Кагарлицкий «После обыска в доме у Сергея Левченко силовики допрашивали бывшего иркутского губернатора в Следственном комитете, но, к счастью, всё уже закончилось. Сергей Левченко приехал в обком КПРФ и готовит заявление».

По данным Кагарлицкого, у Левченко изъяли телефон и пока не вернули. Он добавил, что Левченко записывает видеообращение, которое выйдет в свет завтра, 29 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, задержание Левченко произошло после того, как утром задержали его сына Андрея Левченко — депутата Законодательного собрания Иркутской области. Андрей Левченко арестован, его везут в Москву.

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