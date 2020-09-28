Петропавловск-Камчатский, , 19:26 — REGNUM Зона ответственности министерства строительства Камчатского края будет расширена. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов на оперативном совещании, 28 сентября передает пресс-служба краевого правительства.

По его словам, поскольку ключевой задачей развития региона является увеличение темпов строительства, то министерство будет укреплено не только полномочиями, но и кадрами.

Владимир Солодов отметил, что краевой минстрой будет наделен всеми основными функциями, которые необходимы для обеспечения строительства, предоставления жилья и жилищной политики. Он будет отвечать в целом за развитие этой строительной сферы.

Ранее сообщалось о том, 21 сентября глава Камчатского края сообщил о запуске реформы структуры правительства региона. В связи с этим число органов исполнительной власти будет уменьшено с 37 до 31.

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