Москва, , 19:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил государству поддержать компании, которые перевели своих сотрудников на удаленную работу, передает корреспондент ИА REGNUM 28 сентября.

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«Заболеваемость коронавирусом вновь растет. На фоне слухов о второй волне и новом карантине, государство должно поддержать компании, которые помогают сотрудникам правильно организовать удаленную работу: оплачивают покупку необходимой мебели и технических средств, оплачивают связь или аренду коворкинга», — сказал Миронов.

Он предложил найти способы мотивировать работодателей создавать для удаленных сотрудников комфортные рабочие места.

«Это могут быть налоговые вычеты или иные налоговые льготы», — рассуждает он.