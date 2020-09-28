Париж, , 19:11 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «террористическая угроза все еще сохраняется в нашей стране» и что он готов «пересмотреть некоторые антитеррористические меры», ранее предпринятые государством. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщает Agence France-Presse.

Выступая на заседании правительства после нападения на двух человек недалеко от бывшей редакции журнала Charlie Hebdo, 2 сентября вновь опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, президент подчеркнул, что это «очень страшный инцидент» и что, возможно, властям придется «пересмотреть некоторые антитеррористические меры».

Напомним, два человека были ранены недалеко от прежней штаб-квартиры Charlie Hebdo — французского сатирического журнала, 2 сентября повторно опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда и ставшего объектом многочисленных угроз со стороны экстремистских группировок.

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