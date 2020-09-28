Москва, , 18:37 — REGNUM Обострение в Нагорном Карабахе должно быть прекращено, проблему нужно решать только путём переговоров, заявил 28 сентября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

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Зайнетдинов привёл слова генсека ОДКБ Станислава Зася, заявившего о том, что случившееся противоречит соглашению о прекращении огня 1994 г. И что нужно срочно вернуться к режиму перемирия и к переговорам, которые ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Зась заявляет, что только политико-дипломатические методы оправданы в решении нагорно-карабахского конфликта.

«Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путём и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряжённости», — говорится в сообщении Зайнетдинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября утром — между армиями Азербайджана и Армении. Применяется тяжёлая военная техника, есть погибшие.

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