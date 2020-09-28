Белград, , 18:42 — REGNUM 28 сентября на пресс-конференции министр обороны Александр Вулин заявил, что «сербам нужно стать политически единым народом», и что президент Сербии Александр Вучич должен быть политическим лидером этнических сербов в регионе. По его словам, Александр Вучич — «президент всех сербов», большинства граждан Сербии, сербов из Черногории, а также «100 процентов населения Республики Сербской». Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Вулин указал, что не видит в этом «никаких спорных моментов», отметив, что Вучич не должен быть президентом только граждан Сербии.

«Будут ли сербы иметь право стать, наконец, политически единым народом. Откройте границы, мы желаем добиться единства мирным путём», — заявил Вулин.

Он также отметил, что нападения на Сербию организованы и что региональные средства массовой информации «атакуют президента Сербии, когда его страна сильна, и когда она пытается объединить всех сербов».