28 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Турция, считающая себя «непогрешимой нравственной силы в регионе», вовлекла Азербайджан в сложную многоходовую геополитическую игру, сохраняя уверенность в том, что «закреплять нужное положение вещей в регионе можно только посредством военных действий». Но где у самой Турции такое получалось: в Ираке, Ливии, Сирии или бассейне Средиземного моря? И получится ли в Закавказье?

Станислав Тарасов, , 18:30 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, как и другие турецкие политики, активно подключился к информационной войне вместе с Азербайджаном в связи с начавшейся войной в Нагорном Карабахе, запутался в ситуации и стал говорить на языке, который не понимают те, к кому он обращается. Так, в Twitter он написал следующее: «Мы призываем армянский народ защищать свое будущее от властей и тех, кто использует его как марионетку». А ведь еще недавно турецкие издания повторяли утверждение президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что «нынешнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса и являющихся его марионетками, агентами». Более того, утверждалось, что «предыдущая власть в Армении (которую в Турции и в Азербайджане считали пророссийской — С.Т.) была достойна ненависти».

Словно улавливая эти нюансы, турецкое издание Cumhuriyet выступило с поздравлениями в адрес Баку и Анкары, будучи уверенным в том, что пришедший к власти в Армении Никол Пашинян станет разыгрывать российскую карту, дрейфуя на Запад, «где ее давно ждут Турция и Азербайджан», готовые «уберечь Армению от имперского покрывала России». «У Азербайджана хорошие отношения и с США, и со странами — членами ЕС, и с Россией. Азербайджан — чуть ли не союзник США, — писала газета. — И с Израилем у него тоже очень хорошие отношения. В экономической сфере Азербайджан прежде всего сотрудничает с США в целях экспорта своих энергоресурсов на мировые рынки, особенно в Западную Европу. США будут продолжать выстраивать стабильные отношения с Азербайджаном, чтобы не потерять важного союзника. Поэтому проблема Нагорного Карабаха может быть легко решена в интересах Азербайджана, а не Армении. Тем более что Россия в вопросе Нагорного Карабаха относит к числу «своих карт» Армению, а США — Азербайджан». Конечно, при таком сценарии развития событий имелась и своя заготовка по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Не случайно Алиев в недавнем интервью азербайджанским СМИ рассказывал, как его просили отсрочить активные действия на армянском направлении, чтобы помочь политически укрепиться Пашиняну (сам Пашинян категорически опроверг эти заявления — С.Т.)». Но из этой комбинации ничего не вышло: «марионетка» Пашинян вчистую переиграл Алиева.

Соответственно, в Баку и в Анкаре стало меняться представление о том, кого считать в Армении «марионеткой». Известный российский кавказовед Сергей Маркедонов обращал внимание на то, что в ходе апрельского военного конфликта 2016 года «апелляция Армении к независимости Карабаха — это была, скорее всего, попытка нащупать новые границы допустимого и ввести непризнанную республику в переговорный процесс». Сейчас же работает турецкий фактор, который выступает в роли катализатора процесса, чтобы выстроить новые алгоритмы урегулирования. Напомним, что после апрельской войны 2016 года проект о признании независимости Карабаха, предложенный на рассмотрение правительству, был разработан не представителями провластной коалиции. Как и раньше, так и теперь окончательное решение его статуса невозможно без учета позиции людей, проживающих в Армении и в Нагорном Карабахе, которых Эрдоган называет «марионетками». Вообще на Востоке марионеткой называют театральную куклу, которую приводит в движение кукловод при помощи нитей или каких-то прутьев. Но есть и манипулятивная игра «Марионетки». Она основана на преднамеренных манипуляциях одними игроками других, со стороны сильного участника в отношении пассивного.

Если переводить театр и игру в политическую плоскость, то есть в систему отношений между Анкарой и Баку, определить, кто активный, а кто пассивный игрок в Нагорном Карабахе, то Алиев явно действует под прикрытием Эрдогана, который, по оценке американского издания Washington Examiner, «пытается представить Турцию в качестве непогрешимой нравственной силы в регионе», вовлекает его в сложную многоходовую геополитическую игру, сохраняя уверенность в том, что «закреплять нужное положение вещей в регионе можно только посредством военных действий». Но где у Турции такое получалось — в Ираке, Ливии, Сирии или бассейне Средиземного моря? На фоне перечисленных проблемных регионов Анкара стала заваривать еще одну кашу в Закавказье, заверяя Азербайджан в том, что нынешние боевые действия — часть большой игры. Совсем большой. Пока же вновь разгоревшийся конфликт между Арменией и Азербайджаном реально грозит перерасти в полномасштабную войну, ведь уровень начавшихся боевых действий выходит за рамки рядового пограничного конфликта.

Степанакерт (сс) Dalibor Z. Chvatal

Видно, что армия Азербайджана к этому готовилась. В заявлениях турецких лидеров, в том числе и Эрдогана, недвусмысленно высказывается поддержка Баку. Но на армяно-азербайджанской линии соприкосновения столкнулись не только армянские и азербайджанские, но и в широком смысле региональные военно-политические интересы и геополитические задачи, и, возможно, новая большая игра в регионе еще только начинается.