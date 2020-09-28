Киев, , 18:25 — REGNUM Тихая просьба в ответ на громкую наглость — так можно характеризовать историю со скандальной статьей еврокомиссара Жозепа Борреля и заявлением о том, что «ЕС не банкомат для Украины», заявил сегодня, 28 сентября, депутат Верховной рады Олег Волошин.

Со ссылкой на свои источники украинский парламентарий утверждает, что скандальную фразу убрали не потому, что в Брюсселе осознали всю неприемлемость подобного общения с лидером вроде как суверенной страны, а потому, что Боррель ее в Киеве не произносил.

«Она была в подготовленных для него тезисах, однако главный европейский дипломат произнести ее все же не решился. Но текст затем Европейская служба внешней политики опубликовала именно с тем демаршем, который ожидался от Борреля. Команда Зеленского без лишнего шума — хотя повод для громкого скандала более чем очевидный — довела до Брюсселя мысль, что, мол, писать можете что угодно, но зачем лгать, что президент Украины сказал «дядя, дай денег», а в ответ услышал отповедь про банкомат», — поясняет ситуацию Волошин.

Депутат выразил сожаление, что вместо того, чтобы публично показать, что европейские чиновники занимаются подлогом и вмешательством в политические процессы на Украине, команда Зеленского лишь тихо сделала замечание бюрократам в Брюсселе.

При этом вырезанная фраза, по оценке Волошина, уже породила массу инсинуаций в и без того нервной предвыборной атмосфере.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня представитель Евросоюза по внешней политике Петер Стано прокомментировал исчезновение фразы о банкомате довольно странным образом:

«Фраза была впоследствии удалена, чтобы лучше отразить визит верховного представителя в Киев, который был очень продуктивным… Визит Борреля на Украину позволил донести ключевые месседжи», — заявил Стано.