Токио, , 08:00 — REGNUM Правительство Японии рассматривает возможность проведения традиционной церемонии в честь наследного принца Фумихито, который стал первым в очереди на императорский трон уже в середине ноября. Об этом 28 сентября сообщает информационное агентство Kyodo.

Церемония, которую в Японии называют «Риккоси, но рэй» отмечает присвоение статуса наследного принца. 54-летний принц Фумихито получил этот статус после того, как его старший брат, император Нарухито, взошёл на императорский трон в мае 2019 года. Мероприятие должно было состояться в апреле, однако его отложили из-за вспышки коронавируса.

Правительство Японии пока не приняло окончательного решения относительно новой даты проведения церемонии. Однако снижения темпов распространения коронавируса делает возможным организацию мероприятия в ноябре.

Напомним, с середины августа количество новых случаев заражения коронавирусом в Японии имеет тенденцию к снижению. В связи с этим правительство постепенно снимает ограничения.