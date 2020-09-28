Приштина, , 18:02 — REGNUM Правительство сепаратистского Косово учредило канцелярию по поддержке жителей так называемой Прешевской долины (албанское название территории трех южных муниципалитетов Центральной Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац).

Соответствующее решение было принято на заседании косовского правительства 28 сентября.

«Во главе Канцелярии будет стоять директор, который отвечает за свою работу напрямую перед кабинетом премьер-министра Косово. Правительство принимает меры по улучшению уровня жизни граждан в этом регионе, в том числе в сфере образования, оснащения библиотек, поддержки работы местных СМИ и неправительственных организаций», — процитировал телеканал РТС слова вице-премьера сепаратистского Косово Дритона Сельманая.

Напомним, ранее лидер косовских сепаратистов Хашим Тачи предлагал включить в «всеобъемлющее соглашение о нормализации отношений» с Белградом пункт о «коррекции границ», вернее, о присоединении Прешево, Медведжи и Буяновца к контролируемой сепаратистами территории Косово.