Бухарест, , 18:02 — REGNUM Жители румынской деревни Девеселу массово проголосовали на выборах за мэра Иона Алимана, хотя он умер ещё до начала выборов, 28 сентября сообщает агентство Reuters.

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Алиман погиб 17 сентября от COVID-19 в госпитале в Бухаресте, но его имя не было убрано из уже напечатанных бюллетеней. Жители переизбрали мэра, хотя и знали о его смерти.

«Он был для настоящим мэром. Он защищал деревню, соблюдал все законы. Я не думаю, что мы снова увидим такого мэра, как он» , — объяснила журналистам свой выбор одна из жительниц Девеселу.

Многие голосовали, потому что решили сделать погибшему мэру своеобразный подарок — 28 сентября ему исполнилось бы 57 лет. Сразу после выборов на кладбище Девеселу прошла траурная церемония, в которой приняли участие жители деревни.

Избирательная комиссия уже сообщила, что покойный мэр набрал 64% голосов избирателей. Однако выборы придется проводить повторно.

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