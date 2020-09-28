Бухарест, 28 сентября 2020, 18:02 — REGNUM Жители румынской деревни Девеселу массово проголосовали на выборах за мэра Иона Алимана, хотя он умер ещё до начала выборов, 28 сентября сообщает агентство Reuters.
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Алиман погиб 17 сентября от COVID-19 в госпитале в Бухаресте, но его имя не было убрано из уже напечатанных бюллетеней. Жители переизбрали мэра, хотя и знали о его смерти.
Многие голосовали, потому что решили сделать погибшему мэру своеобразный подарок — 28 сентября ему исполнилось бы 57 лет. Сразу после выборов на кладбище Девеселу прошла траурная церемония, в которой приняли участие жители деревни.
Избирательная комиссия уже сообщила, что покойный мэр набрал 64% голосов избирателей. Однако выборы придется проводить повторно.
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